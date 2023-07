We leerden haar kennen als actrice in de tv-serie ‘Dertigers’ en sinds enkele maanden maakt Kim Van Oncen furore als co-presentatrice van de Ochtendshow op Radio2. Samen met haar broer runt ze ook een supermarkt. Bezige bij dus. “De koelkast zit nooit overvol, want ik gooi niet graag eten weg en ik hou van lastminutebeslissingen”, zegt ze.