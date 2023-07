De affiche is bijna compleet: nog vijf nieuwe namen voor Pukkelpop

Festivalgangers met een combi of een vrijdagticket kunnen op donderdag naar KRANKk. Het trio, bestaande uit Thomas Geysen op drums, Aram Abgaryan op keys en Willem Heylen op gitaar, stond vorig jaar al drie dagen aan de Booth. Ze zorgden er toen voor het enige immersive optreden op Pukkelpop en hebben nu een jaar lang gewerkt aan hun nieuwe performance. Deze zomer staan ze opnieuw in de Booth en gaan ze nog een stapje verder met een mix van elektronische dance & drum ‘n bass die speciaal is ontworpen voor immersieve installaties. Hun energieke set gaat letterlijk en figuurlijk alle richtingen uit met klanken die je volledig onderdompelen in een meeslepende totaalbeleving van licht en geluid.

Naast KRANKk krijgt ook $hirak nog een plek op de affiche van donderdag. De Nederlandse producer werkt voor onder andere Lil Kleine, Broederliefde en Boef & Ronnie Flex, maar op Pukkelpop draait hij voor zichzelf aan de knoppen. Op vrijdag is er achter de draaitafels nog plaats voor DJ FRESH (Hot Right Now) en EMJIE. Zaterdag kan er gedanst worden op Pongo.