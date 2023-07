Wrexham van Ryan Reynolds razend nadat Manchester United-doelman hun ster Paul Mullin klaplong bezorgt: “Hij blijft maar beter uit de buurt”

“Ik ben hier razend over”, maakte Wrexham-manager Phil Parkinson zich achteraf boos voor de camera’s. “Het was een onhandige, roekeloze tussenkomst in een oefenmatch, daar kan ik niet blij mee zijn. Of de doelman al zijn verontschuldigingen heeft aangeboden? Ik heb hem nog niet gezien... en hij blijft waarschijnlijk maar beter uit onze buurt, want we hier zijn we helemaal niet gelukkig mee.”

Bishop, die tot ieders verbazing slechts geel kreeg, werd de rest van de wedstrijd door het stadion uitgefloten. Ook na de pauze ging het boegeroep en het gefluit richting de doelman van Manchester United door… zelfs al was die toen al vervangen. De stadionomroeper moest de boze toeschouwers erop attent maken dat het intussen Radek Vitek was die in doel stond bij de Red Devils, die helemaal niets te maken had met het voorval.

Bishop zelf bood op Twitter zijn verontschuldigingen aan na de match. “Ik wil mijn oprechte verontschuldigingen aanbieden aan Paul Mullin. Het was een compleet foute inschatting van mij en een ongeval zonder kwade bedoelingen. Ik hoop dat je zo snel mogelijk herstelt en dat ik je weer goals kan zien scoren.”

150 dollar voor een kaartje, maar zelfs Ten Hag komt niet opdagen

Wrexham, het Welshe team dat uitkomt in de Engelse vierde klasse en dankzij de docureeks ‘Welcome to Wrexham’ bekendheid geniet in de Verenigde Staten - Paul Mullin vertolkt er een vooraanstaande rol -, won de match overigens met 1-3.

Er waren een kleine 35.000 toeschouwers aanwezig in San Diego, een recordopkomst. Fans hadden tot 150 dollar voor een kaartje betaald toen de match aangekondigd werd in maart, maar twee maanden later raakte bekend dat Manchester United één dag later ook een vriendenmatch tegen Real Madrid zou spelen in Houston, 1.500 kilometer verderop. Daardoor stelde Manchester United tegen Wrexham een volledige U21-ploeg op. Zelfs trainer Erik ten Hag was er niet bij, het team werd gecoacht door Travis Binnion, de coach van de beloften.