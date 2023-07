Bestuurder weet zonder problemen uit enorm krappe parking te rijden: “Ongelofelijk!”

Een vrouw uit het Amerikaanse Washington kon op heel wat bekijks rekenen toen ze in haar auto stapte. Haar wagen was namelijk ingesloten door twee asociale bestuurders waardoor ze bijna geen enkele plaats meer had om eruit te rijden. Toch lukte het haar zonder enig probleem. “We stonden allemaal perplex te kijken vanuit ons kantoorraam”, aldus de persoon die het filmpje maakte. “En ze deed dat op hakken he?! Ongelofelijk!”