Voorkom een stresskip, geef haar een speeltuin. Het zou zomaar een slogan in één of andere reclamefolder kunnen zijn. “Maar er zit zeker een grond van waarheid in”, zegt dierendokter Rob Lückerath. “Wij kunnen lekker even met vakantie, de kip zit doorgaans vast in een begrensde ruimte, dat gaat al snel vervelen.” Zo’n speeltuin inrichten hoeft echt niet duur te zijn en is gegarandeerd een middag plezier met de kinderen.