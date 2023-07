Wrijving in fast fashionland: H&M sleept Shein voor de rechter

Dat het er in de fast fashion hard aan toegaat, is geen geheim. Van ontwerp tot productie en verdeling: snelheid, prijs en efficiëntie zijn in elk stadium van groot belang. Meestal concentreren merken zich daarbij op hun eigen bedrijf, maar H&M maakt momenteel een uitzondering door concurrent Shein voor de rechter te slepen.

De zaak zou al sinds 2021 in de maak zijn, maar kwam nu in de belangstelling omdat de eerste hoorzittingen hebben plaatsgevonden in Hongkong. Het is daar dat H&M Shein beschuldigde van auteursrechtinbreuk, met volgens Bloomberg verschillende afbeeldingen van de collecties om die claim te ondersteunen.

De volgende hoorzitting staat gepland voor 31 juli, maar voorlopig blijft er veel onduidelijk. Zo is niet geweten wat H&M precies eist als schadevergoeding. Wel heeft H&M al aan verschillende media, waaronder Bloomberg en The independent, bevestigd dat er een rechtszaak loopt tegen Shein.

Eerdere aanvaring

Het is niet de eerste keer dat de modegigant in opspraak komt omwille van auteursrechtinbreuken. Enkele weken geleden nog sleepten verschillende designers Shein voor de rechter in Californië. Daarbij beschuldigden ze het ervan gebruik te maken van een geheim algoritme dat fashiontrends vroegtijdig opspoort en werk van zelfstandige artiesten en designers ongevraagd kopieert en verwerkt in hun collecties.