Aan elke zee of waterplas poppen in de zomermaanden op: strandtentjes in alle maten en kleuren. Met één gooi staan ze opgesteld, ze opnieuw in hun hoes krijgen duurt vaak wat langer… Maar welk strandtentje kies je best? Seppe Lavrysen (29), Laura Moelans (27) en hun zoontjes Theo (bijna 3) en Rik (3 maanden) deden de test.