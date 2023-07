Catharina (40), alleenstaande mama uit Diest die terminaal was, verliest strijd tegen kanker

Catharina Cuomo (40), de alleenstaande mama uit Diest die terminaal was en voor wie twee weken geleden nog een crowdfunding werd opgezet, is overleden. Catharina is gisteren zachtjes ingeslapen omringd door haar familie.

Catharina Cuomo (40), alleenstaande mama van twee kinderen uit Diest, getuigde twee weken geleden nog uitgebreid over haar ziekte in onze krant. Bij Catharina werd in 2018 huidkanker vastgesteld. Die kanker zaaide nadien uit over haar hele lichaam. “Ik heb ondertussen ook nog eens een tumor van 7 cm tussen mijn ribben en een tumor onder mijn oksel”, getuigde Catharina hierover op 13 juli in onze krant. “Enkele dagen geleden had ik een gesprek met mijn dokter”, vertelde ze. “Die stelde voor om alle behandelingen stop te zetten. Het heeft geen zin meer. Ik vroeg de dokter hoe lang ik nog te leven heb. Een drietal weken, was het antwoord. Sindsdien leef ik in een film. Dat ik er over enkele weken niet meer zal zijn, is zo surreëel.” Die drie weken heeft Catharina zelfs niet meer gehaald. Gisteren in de vooravond is ze zachtjes ingeslapen omringd door haar familie.

Catharina Cuomo met haar zoon Yorbe (15) en dochter Deliah (10). — © Raymond Lemmens

Ruim 28.000 euro

Twee weken geleden zette Catharina’s vriendin Kristen Van Eyck een steunactie op voor Catharina Cuomo en haar twee kinderen Yorbe (15) en Deliah (10). “Als alleenstaande mama kan ik mijn kinderen niet veel meegeven. Daarom willen we graag wat geld inzamelen voor hun toekomst. Voor als ze gaan studeren, trouwen ...”, vertelde Catharina hierover. Het verhaal van Catharina maakte heel veel indruk en de crowdfunding kreeg enorm veel respons. Op twee dagen tijd werd er al 16.000 euro ingezameld. “Dit is ongelooflijk. Ik wil iedereen die ons steunt bedanken”, getuigde Catharina hierover in onze krant.

Vandaag, twee weken na de opstart van de crowdfunding, staat de teller al op ruim 28.000 euro. Meer dan 850 mensen deden al een donatie voor de twee kinderen van Catharina. “Catharina is enorm dankbaar dat zoveel mensen haar kinderen gesteund hebben. Dat heeft haar in die laatste moeilijke dagen van haar leven toch nog wat rust gegeven”, zegt vriendin Kirsten Van Eyck.