Diefstal en inbraak maken comeback na coronajaren, maar toch minder criminele feiten in 2022

Het aantal criminele feiten in ons land bleef in 2022 ­dalen, maar na ­corona zitten woning­inbraken en autodiefstallen wel weer in de lift.

Vorig jaar registreerden de verschillende politiediensten in België alles samen 872.317 criminele feiten. Daarmee tekent 2022 voor het laagste cijfer sinds 2000. Dat schrijft De Tijd woensdag op basis van de nieuwe jaarstatistieken van de federale politie.

Zowel in Vlaanderen als in Wallonië staan de criminaliteitscijfers op het laagste niveau sinds het ­begin van de eeuw. In het Brussels Gewest is dat niet het geval, al is wel een daling merkbaar ten opzichte van 2021.

In 2022 namen zowel diefstallen van auto’s (+11 procent ten opzichte van 2021), motors (+29 procent) en bromfietsen (+22 procent) als het aantal inbraken in woningen (+16 procent) en bedrijven of handelszaken (+7 procent) weer toe. Ook het aantal aangiftes van (pogingen tot) winkeldiefstal (+16 procent) en zakkenrollen (+36 procent) lag opnieuw hoger.

Cash geld wordt het vaakst gestolen, maar ook juwelen, horloges, gsm’s en bankkaarten zijn gegeerd, zeker bij gewapende diefstallen en woninginbraken. Bij inbraken in handelszaken of bij winkeldiefstallen zijn criminelen vaker op zoek naar voeding of kleding. Bij diefstallen uit voertuigen worden ook identiteitskaarten en rijbewijzen vaak meegenomen. Het automerk dat in 2022 het vaakst werd gestolen is Volkswagen, gevolgd door Mercedes, Renault en Peugeot.

Daarnaast valt vooral de almaar grotere impact van informatica­criminaliteit op. Het aantal geregistreerde feiten van cybermisdaad, waaronder hacking en online­oplichting vallen, is vorig jaar ­onverstoord doorgestegen.