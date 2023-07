Geen seizoen waarin traag gegaarde ribbetjes beter smaken dan de zomer. Wij stuurden Dimitri Zetzsche - Belgisch kampioen BBQ in de categorie ribbetjes - op pad om in zeven Limburgse restaurants spareribs te proeven. “Over ‘all you can eat-formules’ ben ik meestal sceptisch, maar hier begrijpen ze perfect wat een lekkere portie ribbetjes is.”