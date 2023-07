Ex-Genkie Mika Godts scoort eerste goal voor Ajax in vriendenmatch

Godts ruilde afgelopen winter Racing Genk voor Ajax. — © DeFodi Images via Getty Images

Het 18-jarige Belgische talent Mika Godts (ex-Genk) heeft gisteravond zijn allereerste doelpunt gescoord voor het eerste elftal van Ajax. In een vriendenmatch tegen de Duitse derdeklasser SpVgg Unterhaching scoorde hij de 2-3 voor de Amsterdammers en gaf hij later in de partij ook nog de assist voor de 2-5. Nadat de Duitsers nog tegen scoorden, eindigde de match op 3-5.