Opgelet voor wie met auto naar Spanje reist: politie toont hoe dieven je aan de péage in de val lokken

Wie van plan is om met de wagen naar Spanje te reizen, blijft beter alert. De Mossos d’Esquadra, de politie van Catalonië is dat, waarschuwt ervoor dat oplichters opnieuw vaker de klassieke truc gebruiken waarbij ze kleine sneetjes in de banden van toeristen maken, waarna die traag beginnen leeg te lopen, om vervolgens keihard toe te slaan. Beelden die de politie verspreidt, leggen de tactiek heel duidelijk vast.

Volgens de politie slaan de oplichters vaak toe aan péagestations, maar ook op parkings langs de snelweg. De tactiek die de dieven gebruiken, is even simpel als geslepen. Wanneer je met de betaalautomaat bezig bent aan de péage, of even je auto niet in het oog houdt op de parking, maakt één van de oplichters enkele kleine sneetjes in de achterband van je wagen. Die begint vervolgens stilletjes leeg te lopen, waardoor je al snel weer aan de kant moet wanneer je je reis hebt verdergezet.

Een lekke band op weg naar je vakantiebestemming, en dat terwijl je al ettelijke honderden kilometers hebt gereden en dus al vermoeid bent: dat wekt nervositeit en misschien zelfs paniek op. Het is van die paniek dat de dieven gebruikmaken om keihard toe te slaan. Ze sturen een ‘toevallige passant’ op pad die zijn hulp komt aanbieden. Terwijl jouw reddende engel doet alsof hij je band gaat repareren, rooft iemand anders tassen, laptops, smartphones, portefeuilles of andere waardevolle voorwerpen uit de auto.

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De tactiek is niet nieuw, zegt ook het Spaanse automagazine Autopista, en hij wordt ook niet uitsluitend in Spanje toegepast. Maar hij duikt wel weer vaker op en daarom deelt de Catalaanse politie nu beelden die het fenomeen duidelijk in beeld brengen. Er is onder meer te zien hoe de bestuurder van een Porsche wordt beroofd aan de péage.

Het advies van de Catalaanse politie luidt dus om altijd waakzaam te zijn wanneer je met de auto tot stilstand komt, zij het op een (snelweg)parking of aan de péage. En als je wordt geconfronteerd met een lekke band, blijf dan kalm en wees extra kritisch voor iedereen die hulp aanbiedt. Sluit de auto slotvast af, en zorg dat er altijd iemand bij de kostbare bezittingen blijft.