Pastoor (83) die in jaren ’70 uitvaart leidde van meisje (8) blijkt zelf de moordenaar te zijn

Na bijna 50 jaar is de moord op het destijds 8-jarige Amerikaanse meisje Gretchen Harrington opgelost. Harrington werd in 1975 vermoord door David Zandstra, de man die als pastoor haar begrafenis zou leiden. De Amerikaanse justitie meldt in een persbericht dat de 83-jarige Zandstra de moord zou hebben bekend. “Deze man is de ergste nachtmerrie van iedere ouder”.