Uitspraak terreurproces leidt tot gemengde reacties bij advocaten van beschuldigden

Zes daders zijn op het terreurproces over de aanslagen van 22 maart 2016 over de hele lijn schuldig bevonden, twee verdachten zijn deels schuldig en twee anderen werden vrijgesproken. Hun advocaten reageren gemengd op het oordeel van de volksjury.

Advocaat van Abdeslam: “Zeer, zeer, zeer ontgoocheld over uitspraak”

Michel Bouchat, de advocaat van Salah Abdeslam, is “zeer, zeer, zeer ontgoocheld” over het verdict voor zijn cliënt. Hij gaf ook aan niet uit te sluiten naar het Hof van Cassatie te stappen.

Salah Abdeslam werd veroordeeld tot terroristische moord en poging tot moord. Zijn advocaten hadden de vrijspraak gevraagd voor die tenlasteleggingen, maar ontkenden de deelname aan de activiteiten van een terreurgroep niet.

Bouchat zei dat het eigenlijk niet aan advocaten is om commentaar te geven op een beslissing van het gerecht. “Als men niet tevreden is, kan men in beroep gaan, maar dat kan nu niet. We kunnen wel naar het Hof van Cassatie stappen als we vinden dat er juridische fouten in het arrest zitten. Dat gaan we eventueel bekijken”, zei hij.

“Ik kan u wel zeggen dat we zeer, zeer, zeer ontgoocheld zijn over het verdict. De motivering die ons de redenen geeft voor dat verdict, stelt ons niet tevreden omdat er geen antwoord gegeven wordt op de argumenten die we hebben aangehaald tijdens de pleidooien”, aldus Bouchat nog.

Hoe reageert zijn cliënt? “Jullie hebben hem gezien in de box”, zei Bouchat. Nochtans leek Abdeslam zich daar bij momenten wel te amuseren tijdens de voorlezing van het arrest.

Advocaat van Abrini: “We hadden schuldig gepleit, dus geen verrassing”

Mohamed Abrini, ‘de man met het hoedje’, heeft van het begin van het proces schuldig gepleit, dus de uitspraak is volgens zijn advocaat Stanislas Eskenazi geen verrassing.

Abrini, die zijn kar met explosieven op Zaventem achterliet en op de vlucht sloeg, pleitte schuldig voor terroristische moord en moordpoging. Zijn advocaten hopen wel op een mildere straf omdat hij zijn bom niet heeft laten ontploffen, maar dat debat volgt in september.

“De jury heeft beslist, dit is nu de juridische waarheid, die moeten we respecteren”, zei Eskenazi nog.

Vincent Lurquin: “Een verdict dat de geschiedenis kan ingaan”

“Het is een verdict dat gerechtigheid brengt aan de slachtoffers en dat de geschiedenis kan ingaan, zodat de geschiedenis zich niet herhaalt.” Dat zei Vincent Lurquin, advocaat van Hervé Bayingana Muhirwa.

Hervé Bayingana Muhirwa, die Mohamed Abrini en Osama Krayem voor en na de aanslagen opving, werd enkel schuldig bevonden aan deelname aan de activiteiten van een terreurgroep. Voor terroristische moord en poging tot moord werd hij vrijgesproken.

“Het is een redelijk uitzonderlijk verdict”, aldus Lurquin, die wijst op het feit dat de motivatie erg gedetailleerd is. “Alle beschuldigden werden als individuen bezien. Als we naar onze cliënt kijken, zijn we zeer tevreden. Hij zit al zeven jaar in de cel en nu neemt men hem het etiket van moordenaar af. Dat is belangrijk”, aldus de advocaat.

Advocaat van Ibrahim Farisi: “Na zeven jaar kunnen we de pagina omslaan”

Xavier Carrette, de advocaat van Ibrahim Farisi, heeft heel opgetogen gereageerd na afloop van de voorlezing van het arrest van de jury. “We hadden gevraagd voor een vrijspraak tout court en hebben die gekregen.”

Xavier Carrette. — © AP

“Na zeven jaar kunnen we de pagina omslaan”, opende Carrette. “Het is een superverdict omdat het zijn onschuld erkent. Het gaat niet om een simpele vrijspraak door gerede twijfel of het vermoeden van onschuld, maar een vrijspraak tout court.”

Smail en Ibrahim Farisi staan de pers te woord na hun vrijspraak. — © BELGA

Daarvoor moest Ibrahim Farisi wel geduld oefenen tot het einde, omdat hij als allerlaatste aan de beurt kwam.

Carrette deed ook uit de doeken hoe de afgelopen zeven jaar op zijn cliënt hebben gewogen. “Ik kende Ibrahim al van voor de aanslagen en heb gezien hoe hij nadien geworden is. Het is een afschuwelijke depressie, mede ingegeven door zijn alcoholverslaving en medicijnen. Ik heb hem de afgelopen zeven jaar goed moeten ondersteunen. Maar dat heeft uiteindelijk wel zijn vruchten afgeworpen.”

De advocaat loofde de jury ook voor hun “buitengewoon” werk. “Sommigen werden op 30 november uitgeloot. Men heeft veel twijfels geuit aan hun adres, maar vandaag hebben we de vrucht van hun reflectie gehoord.”

Ayari “tevreden” met vrijspraak voor terroristische moord en moordpoging

Advocate Laura Severin zegt dat Sofien Ayari “tevreden” is dat de assisenjury hem enkel schuldig heeft bevonden aan deelname aan de activiteiten van een terreurgroep en dus heeft vrijgesproken voor terroristische moord en moordpoging. Volgens de advocate heeft Ayari zijn vrijspraak onder meer te danken aan zijn uitvoerige laatste woord en het feit dat hij geen brieven of andere geschriften heeft nagelaten.

De jury weerhield onder meer dat Ayari wilde terugkeren naar Syrië in plaats van deel te nemen aan de aanslagen, wat Severin in haar reactie ook bevestigde. “Hij is tevreden dat hij werd gehoord. Hij heeft van in het begin gezegd dat hij wilde terugkeren naar Syrië. Hij had gesproken over de brief in de Driesstraat (waarin hij schreef over zijn wil om te terug te keren, red.) die nooit is teruggevonden, waardoor hij het ook niet nodig vond om er te veel over te spreken”, aldus Severin. “Men heeft hem toch gepusht om hem daarover te verdedigen, en men heeft naar hem geluisterd.”

Ook merkte de jury volgens Severin de oprechtheid van Ayari, ook tijdens zijn laatste woord. “Dat heeft veel mensen geraakt, zeker bij de burgerlijke partijen. Verschillende advocaten zijn achteraf met mij komen spreken en de woorden die vaak terugkomen over Ayari zijn: wat een zonde.”

Opvallend is dat Ayari is vrijgesproken voor terroristische moord en poging tot moord, terwijl Salah Abdeslam wel schuldig is over heel de lijn. Nochtans volgden de twee na Parijs hetzelfde parcours. “Er zijn factuele verschillen, hoewel ze in hetzelfde safehouse waren. Zo had Abdeslam brieven opgesteld, Ayari niet”, aldus Severin.