Gruwelijke ontdekking op Albertkanaal in Luik: benen en armen gevonden in drijvende koelkast

Na een telefoontje van een getuige vond de politie dinsdag twee armen en twee benen in een drijvende koelkast in het Albertkanaal in Hermalle-sous-Argenteau, een deelgemeente van Oupeye in de provincie Luik. Dat schrijft Sudinfo. Er wordt aangenomen dat de ledematen van een vrouw zijn, de nagels waren gelakt.