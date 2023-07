Belgen uitgeschakeld in reeksen 4x100 m wissel gemengd op WK zwemmen, Roos Vanotterdijk grijpt naast halve finale van 50m rugslag

België is woensdag uitgeschakeld in de reeksen van de 4x100 meter wisselslag gemengd op het WK zwemmen in het Japanse Fukuoka.

Stan Franckx (rugslag), Florine Gaspard (schoolslag), Roos Vanotterdijk (vlinderslag) en Lucas Henveaux (vrije slag) zwommen in de eerste van vijf reeksen naar een chrono van 3:54.06. Dat volstond niet voor een stek bij de beste acht, die om 14u48 de finale afwerken. Het achtste en laatste finaleticket ging naar Duitsland (3:45.34).

België klokte de 20e tijd (op 42 landen). De Belgische recordtijd bedraagt 3:51.22 en werd in 2018 op het EK in het Schotse Glasgow gezwommen door Emmanuel Vanluchene, Basten Caerts, Kimberly Buys en Juliette Dumont.

De Verenigde Staten lieten de scherpste tijd optekenen met een chrono van 3:40.47. Dat is meer dan 13 seconden sneller dan de Belgen.

Vanotterdijk grijpt naast plaats in halve finale van 50 meter rugslag

Eerder op de dag had Vanotterdijk zich niet kunnen plaatsen voor de halve finales van de 50 meter rugslag. De 18-jarige Vanotterdijk tikte in de vijfde van zeven reeksen aan in 28.69, boven haar Belgisch record (27.97) van februari dit jaar in Antwerpen. Daarmee werd ze 29ste en schaarde ze zich niet bij de zestien zwemsters die woensdag vanaf 13u36 in de halve finales aantreden.

Maandag strandde Vanotterdijk in de reeksen van de 100 meter rugslag. Vanotterdijk besliste op dit WK de 50 en 100 meter vlinderslag niet te zwemmen, vanwege hinder die ze op dit nummer nog ondervindt na een schouderblessure. Later deze week komt ze individueel nog in actie op de 100 m vrije slag (donderdag) en de 50m vrije slag (zaterdag).