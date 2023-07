Broers Smail en Ibrahim Farisi vrijgesproken op terreurproces: “Wat ik nu ga doen? Studeren, aan de universiteit”

Smail Farisi werd ondanks het ter beschikking stellen en het leeghalen van zijn studio in de Kazernenlaan in Etterbeek niet schuldig verklaard voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. “Toch zou hij het geweten moeten hebben”, klonk het in het arrest. Onder meer door de radicalisering van kamikaze Khalid El Bakraoui en de aanwezigheid van Osama Krayem in zijn appartement. Daarnaast bracht hij ook uren door met El Bakraoui’s broer Ibrahim. “Dat zou toch aanleiding gegeven moeten hebben tot enig argwaan”, las assisenvoorzitster Laurence Massart voor uit de motivering. Anderzijds erkende de jury dat er geen IS-vlaggen noch wapens in de Kazernenlaan aanwezig waren en er geen bewijs was dat alle redelijke twijfel naar de achtergrond zou kunnen verwijzen. Daarom werd Smail vrijgesproken.

Voor Ibrahim Farisi, die zijn broer hielp bij het leeghalen van de studio na de aanslagen, weerhield de jury geen enkel bezwarend element. Zo is er geen bewijs dat de familiereünie waarover een ex-vriendin van Smail sprak, daadwerkelijk had plaatsgevonden. En zelfs als die had plaatsgevonden, wijst niets erop dat Ibrahim, die op een ander adres woonde, daarbij aanwezig zou zijn geweest. Ook het element dat hij een handschoen had gebruikt om de rugzak waarin Krayems bom zat te manipuleren, werd niet weerhouden. Dit omdat het argument dat hij zich verwond had plausibel leek voor de jury, ook omdat Ibrahim Farisi op andere momenten de rugzak gewoon zonder handschoen en met beide handen aanraakte.

“Moed en ambitie”

Na de voorlezing van het arrest reageerden de twee Farisi’s al erg uitgelaten, en ze namen ook de tijd om met de pers te spreken.

“Ik wil alle rechters bedanken om correct te hebben gehandeld, op een natuurlijk manier. Ze hebben de moed gehad en de ambitie om echt gerechtigheid te scheppen”, zei Smail Farisi. Hij gaf ook aan dat de afgelopen jaren “moeilijk en gewelddadig” zijn geweest. Het proces was “onleefbaar en onrechtvaardig”.

En wat brengt de toekomst? “Dat is nog iets anders, ik leef nog in het leven”, zei hij. “Misschien ga ik studeren aan de universiteit, me opleiden. Dat is de echte sleutel voor de toekomst, zonder opleiding ben je niets waard. Maar we weten nog niet wat er juist gaat gebeuren.”

Ook Ibrahim Farisi heeft nog geen zekerheden over de toekomst. “Het is het einde van de Tour de France, we zijn uitgeput”, zei hij. “We kunnen nu proberen om onszelf opnieuw op te bouwen. Ik zie mijn toekomst nog niet. Ik ben uitgeput, ik kan niet meer.”