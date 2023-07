Hugo is supertip ‘Tien om te zien’ met eerste solosingle: “De tekst gaat ook over Nicole”

Een verrassender dubbel debuut is moeilijk denkbaar: Hugo Sigal staat in de tweede aflevering van ‘Tien om te zien’ voor het eerst met een eigen solosingle op het podium én hij is voor de allereerste keer Supertip. “Het staat voor een nieuw begin, maar de tekst gaat ook over Nicole.”

Het is opmerkelijk voor een 75-jarige artiest, die met Nicole en Hugo kan terugblikken op een carrière van meer dan vijftig jaar. “De Supertip is een geschenk uit de hemel”, reageert Hugo. “Met Nicole en Hugo werden we dat nooit, maar we misten dan ook de trein van Tien om te zien. Toen zaten we helemaal in de periode van de cruises. Dat ik met mijn eerste solosingle nu toch Supertip ben, is een ongelooflijk gevoel”, zegt Hugo. Hij glundert, maar staat tegelijk te beven.

“Het is de eerste keer dat ik alleen het podium op moet en dat maakt me heel erg nerveus.” Na het overlijden van Nicole in november vorig jaar moet Hugo ook professioneel alleen verder. Maar ook al is het een nieuwe start, Nicole blijft voortdurend in zijn achterhoofd.

De titel van de eerste single is Het leven, en goede vriend Miguel Wiels is een van de componisten. “Het staat voor een nieuw begin, maar de tekst gaat ook over Nicole. Zij blijft er altijd bij. Ik zing over hoe hard het leven soms kan zijn, maar dat je ook de draad weer moet oppikken”, zegt Hugo. De artiest heeft de achternaam Sigal trouwens laten vallen, voortaan is het gewoon Hugo, omdat iedereen hem toch al meer dan een halve eeuw linkt aan Nicole. De single is vanaf woensdag uit en volgende week voor het eerst op tv te horen in Tien om te zien.