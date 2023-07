Terwijl Oekraïne in oorlog is gaat politicus met vakantie in luxehotel op de Malediven

Zelenski was woedend en had het over verraad — © AP

Razend is hij, de Oekraïense president Volodimir Zelenski. Niet op Poetin dit keer maar op een Oekraïense volksvertegenwoordiger die hij van ‘verraad’ heeft beschuldigd. De reden: terwijl het land in oorlog is nam de politicus vakantie in een luxehotel op de Malediven.

De Oekraïense president Volodimir Zelenski meent dat de politieke leiders in Oekraïne een voorbeeldplicht hebben ten tijde van de oorlog tegen Rusland. Zeker omdat zoveel burgers zwaar getroffen zijn en familieleden en hun woningen verloren.

Volgens de nieuwssite Slidstvo.info zou Joeri Aristov (48), een volksvertegenwoordiger van de partij van de president, midden juli opgemerkt zijn in een vijfsterrenhotel op de Malediven. Na dat bericht heeft de voorzitter van zijn fractie in het parlement de “onmiddellijke schorsing” van de volksvertegenwoordiger binnen de fractie gevraagd. “Ik heb alle documenten over de zakenreizen opgevraagd en gevraagd dat het bericht geverifieerd wordt”, zei hij.

De voorzitter van het Oekraïense parlement gaf ondertussen te kennen dat hij een ontslagbrief ontvangen heeft van Aristov, die ook vicevoorzitter is van de parlementaire commissie gelast met nationale veiligheid, defensie en inlichtingen. In Oekraïne is een stemming in het parlement nodig om een verkozen volksvertegenwoordiger uit zijn ambt te ontheffen.