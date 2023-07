Twee kinderen komen om bij overstromingen in Canada

Niet alleen in Europa houdt het noodweer lelijk huis. In Canada zijn twee kinderen om het leven gekomen bij de zware overstromingen in de provincie Nova Scotia. Dat melden de Canadese autoriteiten dinsdag. Een tiener wordt nog vermist.

Zaterdag viel er in de provincie Nova Scotia op enkele uren tijd evenveel regen als normaal gezien in drie maanden. De twee kinderen zaten samen met drie anderen in een wagen. Die werd van de weg gesleurd en belandde in een veld dat snel onder water liep. De drie andere inzittenden konden zich wel in veiligheid brengen, maar voor de kinderen kwam alle hulp te laat. Hun lichamen werden maandag aangetroffen.

Ook de vermiste tiener bevond zich in een meegesleurde auto. Het levenloze lichaam van een 52-jarige andere inzittende werd maandag aangetroffen.

De Canadese autoriteiten vrezen nog meer slachtoffers te zullen vinden als het water is weggetrokken.

© REUTERS

© REUTERS