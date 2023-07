Basketter Jaylen Brown tekent duurste NBA-contract ooit : 275 miljoen euro in vijf jaar

Het gaat om het grootste contract in de geschiedenis van de NBA, groter dan de deal die tweevoudig MVP Nikola Jokic, center van de Denver Nuggets, vorig jaar tekende voor een bedrag van 264 miljoen dollar (239 miljoen euro). De 26-jarige Brown, tweevoudig All Star, was de afgelopen jaren een van de sterkhouders bij de Celtics. Hij hielp de ploeg zeven seizoenen op een rij aan een stek in de play-offs. Het nieuwe contract bindt Brown tot het einde van het seizoen 2028-2029 aan Boston.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen