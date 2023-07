KRC Genk laat zege uit handen glippen en moet thuis nog vol aan de bak tegen stugge Zwitsers

Met een gelijkspel (1-1) dwong KRC Genk in Genève een heel degelijke uitgangspositie af voor de thuismatch tegen een stug Servette. In de Cegeka Arena zullen en strak tempo en iets meer opportunisme de deur naar de derde CL-voorronde tegen Glasgow Rangers moeten openbeuken.

Zoals verwacht verkoos Wouter Vrancken nieuwkomer Alieu Fadera boven Mike Trésor in de basiself. Deels uit angst dat de beste Genkenaar van vorig seizoen in afwachting van een transfer onbewust de handrem lichtjes zou optrekken maar ook omdat een onbevangen Fadera indruk had gemaakt tijdens de voorbereiding.

Kopbalgoal Arokodare

De bezoekers prikten in de openingsfase enkele keren door de Zwitserse pressing, Paintsil mikte zo een eerste kans voorlangs. Bij Servette werd de geschorste Stevanovic vervangen door Antunes, die de eerste tegenstoot lanceerde. Meteen een gevaarlijke, Vandevoordt moest zich schrap zetten in zijn korte hoek om de te makkelijk doorgebroken Cognat van de openingstreffer te houden.

Die viel, nog vooraleer het eerste kwart van de match verstreken was, aan de overkant. Doelman Frick had na een heerlijke Genkse aanval over vijf stations nog een schot van Paintsil onklaar gemaakt, de daarop volgende hoekschop bracht wel succes. Arokodare kopte de corner van Hrosovsky heerlijk in de hoek: 0-1. De Nigeriaanse spits mag dan niet altijd even zuiver zijn in zijn deviaties als pivot, scoren doet hij bijzonder vlot.

© EPA-EFE

Paal redt Vandevoordt

Minder vlot verliep de vuurdoop van nieuwkomer Kayembe. De Genkse linksachter werd meer dan eens in de wind gezet door Antunes en leed ook gevaarlijk balverlies, dat ei zo na werd afgestraft. De lepe Cognat speelde door de benen van Hrosovsky de vrijstaande Bedia aan, die van dichtbij naast trapte met links.

Genk ontsnapte zo aan de gelijkmaker. Racing leed bij wijlen te makkelijk balverlies maar de keren dat de opbouw precies verliep, luidde de alarmbel bij de Zwitsers. Zoals bij een heerlijke doorsteekpass van El Khannouss. Paintsil vond de inlopende Heynen maar die miste zijn schot.

Racing had nog een flinke portie geluk nodig om de rust te halen met een nipte 1-0 voorsprong. Maarten Vandevoordt was immers kansloos op een heerlijke streep van de linker van Douline maar de binnenkant van de paal bracht redding.

© BELGA

Gretige Trésor

Op links had ook Fadera een lastig debuut gemaakt, coach Vrancken besloot om hem al bij de start van de tweede helft in te wisselen voor Trésor. Die viel bijzonder scherp in en had amper twee minuten nodig om zijn klasse te demonstreren. Na een nummertje van Kayembe had El Khannouss opnieuw uitgepakt met de perfecte doorsteekpass. De immer klaarkijkende Trésor legde de bal panklaar voor Heynen, die de open kans net binnen het bereik van Frick trapte.

Zo bleef het spel op en neer golven, met aan de overzijde een mogelijk nog grotere kans voor Servette. Met een indrukwekkende redding hield Vandevoordt de doorgebroken Crivelli echter van de 1-1.

© BELGA

Onverwachte gelijkmaker

Nog voor het uur moest Ait El Hadj de geblesseerde El Khannouss aflossen. Hij hielp een steeds dominanter Genk de bal monopoliseren, van de Zwitserse pressing was intussen niks meer overgeschoten.

Trésor bleef indruk maken en leek aan de basis te liggen van de 0-2, de owngoal van Tsunemoto werd echter afgekeurd wegens buitenspel van Paintsil, die de paal had getroffen. Tsuenemoto haalde even later een knal van Ait El Hadj van de doellijn, het Genkse genadeschot hing in de lucht.

Uit het niets werd het echter nog 1-1, de vrijstraande Houillier mocht een vrijschop makkelijk binnenkoppen. Diep in blessuretijd leek Genk de uitzege alsnog op zak te steken maar nu veegde Crivelli een trap van Cuesta van de lijn.

Zo moet de Belgische vicekampioen volgende woensdag in de eigen Cegeka Arena nog vol aan de bak om een topaffiche in de derde voorronde tegen Glasgow Rangers af te dwingen.

SERVETTE GENEVE:Frick - Tsunemoto, Rouiller, Severin, Mazikou - Antunes, Douline, Cognat, Kutesa - Crivelli, Bedia.

KRC GENK: Vandevoordt - Munoz, Cuesta, McKenzie, Kayembe - Hrosovsky, Heynen - Paintsil, El Khannouss, Fadera - Arokodare.

VERVANGINGEN: 46’ Fadera door Trésor, 59’ El Khannouss door Ait El Hadj, 68’ Heynen door Ouattara, 72’ Antunes en Kutesa door Fofana en Guillemenot, 80’ Douline door Onoua en Bedia door Rodelin, Hrosovsky en Arokodare door Galarza en Sor.

DOELPUNTEN: 21’ Arokodare 0-1, 78’ Rouiller 1-1.

GELE KAARTEN: 28’ Douline (late tackle), 39’ Antunes (gestrekt been), 52’ Munoz (wegwerpen bal), 80’ Paintsil (late tackle), 84’ Cuesta (trekfout), 93’ Guillemenot (late tackle).

TOESCHOUWERS: 18.026.

SCHEIDSRECHTER: Istvan Vad (Hongarije).