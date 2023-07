Rechter blokkeert maatregel van Biden om migrantenstroom te stoppen

Het besluit van de rechter treedt pas binnen twee weken in werking, waardoor de regering van Biden nog beroep kan indienen.

Het beleid, dat de toegang tot asiel beperkt voor migranten die via een derde land naar de VS komen zonder onderweg bescherming aan te vragen, is het belangrijkste onderdeel van een plan van de regering-Biden om het aantal migranten dat elke maand zonder toestemming de VS binnenkomt te verminderen.

De regering vreest dat zonder haar beleid het aantal mensen dat illegaal de grens oversteekt zal stijgen en dat de overheidsmiddelen onder druk zullen komen te staan. In juni lag het aantal illegale passages op het laagste niveau in meer dan twee jaar.

Grensovergang

Biden wil dat migranten via een app een afspraak maken bij een grensovergang, in plaats van illegaal de grens over te steken. Amerikaanse ambtenaren hebben ook een systeem gepromoot waarmee migranten uit Cuba, Venezuela, Haïti en Nicaragua toegang tot de VS kunnen aanvragen, op voorwaarde dat ze een financiële sponsor hebben en door de veiligheidscontroles komen.

Dezelfde rechter blokkeerde de versie van het beleid van voormalig president Donald Trump in 2019, waarop het Hooggerechtshof later de beslissing van de rechter omdraaide.

Tegenstanders vinden dat de huidige regering met dit beleid terugkeert naar het beleid onder president Trump. Voorstanders wijzen er dan weer op dat het beleid bedoeld is om mensen die geen recht hebben op asiel in de VS te ontmoedigen en mensen aan te sporen om alternatieven te zoeken.