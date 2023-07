Jonas Vingegaard wuift twijfels over duo-kopmanschap met Roglic weg en kijkt uit naar strijd met Evenepoel: “We zullen ons op hem moeten focussen”

Na twee dagen vol feesten en plichtplegingen in Nederland wacht Tourwinnaar Jonas Vingegaard (26) woensdag een heldenonthaal in thuisland Denemarken. Tussen draaimolens en glazen champagne grepen we de beste ronderenner ter wereld bij de gele trui om te praten over de Vuelta, Wout en Remco.

Het Toursprookje van Jonas Vingegaard kreeg dinsdag een vervolg in de Efteling. In het Nederlandse pretpark waar de verhalen van zijn illustere landgenoot Hans Christian Andersen tot leven worden gebracht, was de 26-jarige Deense wielrenner voor één keer zelf de topattractie. Eerst een acte de présence – met quiz, interviews en een Zwift-ritje – voor de fans van Jumbo-Visma in het theater, nadien een fotomoment op de fietsmolen Vélodrôme. Ook 48 uur na zijn tweede Tourzege ontsnapte Vingegaard nog niet aan de mallemolen van het wielercircus.

© Bram Berkien/Team Jumbo-Visma

De minzame Deen onderging alle plichtplegingen met een beleefde glimlach en vond tussendoor een paar minuten tijd om met zijn vrouw Trine en driejarige dochtertje Frida in de Carnaval Festival-attractie te stappen. Qualitytime met het gezin is een schaars goed voor een nagelnieuwe Tourwinnaar, zo wist Vingegaard al van vorig jaar. “Mijn agenda zit nu vier dagen helemaal volgepropt. Dit zijn misschien wel de drukste dagen van het jaar”, pufte Vingegaard. “Maar ik voel me nog steeds fris in mijn hoofd en ik geniet er ook wel van.”

Broodje kroket

Na de laatste bergrit had de Deen gezegd dat hij ernaar uitkeek om culinair te zondigen met een durum, maar dinsdag in de Efteling werd het een broodje kroket – je bent in Nederland of je bent het niet.

Nadien ging het naar het performance center van Jumbo-Visma in het nabijgelegen ‘s-Hertogenbosch, waar de Tourheld werd gevierd door het voltallige personeel van de Nederlandse succesformatie. Na een glas champagne en terwijl de twee vrouwen in zijn leven – Trine en Frida –allebei een regenboog lieten schminken in het gezicht maakte Vingegaard in de coulissen even tijd voor uw krant om vooruit te blikken op de Vuelta. Over amper een maand gaat de Spaanse wielerronde van start met een ploegentijdrit in Barcelona. Vingegaard wil de eerste dubbel Tour-Vuelta realiseren sinds Chris Froome in 2017, Jumbo-Visma wil de eerste ploeg worden die de drie grote rondes wint in één jaar.

“Dat gaan we proberen met onze twee koningen”, stelde Jumbo-Visma-baas Richard Plugge een paar uur eerder in de Efteling. Girokoning Roglic en Tourkoning Vingegaard. “Ik had het genoegen om persoonlijk tegen Patrick Lefevere te kunnen vertellen dat ze alle twee zullen starten. Hij vroeg me: Met wie gaan jullie naar de Vuelta? Met Primoz? Waarop ik repliceerde: En met Jonas. Nou, zijn gezichtsuitdrukking was priceless”, lachte Plugge.

© Bram Berkien/Team Jumbo-Visma

De grote baas verlekkert zich openlijk op een nieuw kunststukje van zijn gevreesde tandem, zoals vorig jaar in de Tour. Maar veel analisten zien ook het gevaar van twee hanen op hetzelfde erf. “Ik heb nog niet met Primoz gesproken, maar we gaan als twee leiders”, zegt Vingegaard. “We hebben vorig jaar in Frankrijk bewezen dat het kan. We hoeven op voorhand niet één kopman uit te kiezen. Mij maakt het niet uit wie de Vuelta wint: ik of Primoz. Zolang we als team maar winnen.”

Vingegaard beseft dat elke demarrage, quote of gesticulatie van hem en Roglic tussen Barcelona en Madrid zal worden uitvergroot in de media. “Tja, dat was ook al met Wout in de Tour. Men probeert altijd dingen te vinden die er niet zijn. Zolang wij binnen onze ploeg weten dat er geen problemen zijn, dan mag iedereen zeggen wat hij wil. Zolang wij zelf weten wat de waarheid is, is er geen probleem.”

Papa Van Aert kreeg bezoek van Vingegaard. — © Team Jumbo Visma

Tussen de Deen en Van Aert is alles koek en ei. Op zijn route tussen Parijs en Nederland hield Vingegaard maandag even halt in Herentals om Van Aert een mini gele trui cadeau te doen voor zijn pasgeboren zoontje Jerome. “Het was een verrassing. Ik klopte op zijn raam en hij zag er geschrokken uit. Het was leuk om hem te kunnen feliciteren en met hem te praten.”

In de Vuelta zal Vingegaard het moeten redden zonder Van Aert en voor het eerst in een grote ronde de confrontatie moeten aangaan met een andere Belg: Remco Evenepoel. “Een van de beste renners ter wereld. Hij won vorig jaar. Ik kijk er enorm naar uit om tegen hem te racen. Hij is de man op wie we ons zullen moeten focussen. Ik hoop op een mooi duel, al zijn er met Thomas, Ayuso en Almeida nog andere concurrenten.”

Improviseren

Zijn grootste Vuelta-rivalen reden geen Tour de France en kregen zo een bonus van twee maanden op Vingegaard om zich voor te bereiden. “Maar dat geeft me geen stress. Ik wil graag winnen en ga mijn best doen, maar als ik niet win, heb ik nog altijd een fantastisch seizoen gehad. Ik weet nog niet hoe mijn voorbereiding er zal uitzien. Ik ga niet op hoogtestage, dat zou er te veel aan zijn. Ik ga gewoon thuis trainen.”

© md

Improvisatie, een groot contrast met Het Plan dat Jumbo-Visma voor de Tour de France had opgesteld. “In december hadden we wel beslist dat ik de Vuelta zou rijden. Maar we wilden enkel honderd procent met de Tour bezig zijn. Nu die erop zit, ga ik met het team een plan maken voor de Vuelta. Het is de eerste keer in mijn carrière dat ik twee grote rondes combineer. Dat wordt een uitdaging. Ik zal er meteen moeten staan, want anders verlies ik al tijd in de derde rit naar Andorra.”

Maar eerst wachten nog twee dolle dagen in Denemarken. Woensdag een heldentocht door Kopenhagen. Donderdag een light versie in thuisdorp Glyngore, “waar ik nog gewoon Jonas kan zijn”. “Ik ben sinds april niet meer thuis geweest. Het zal deugd doen om een paar dagen te relaxen met mijn gezin.” Dat maakt regenboog-dochter Frida duidelijk door met een doosje chips op de schoot van papa te kruipen en met een ostentatieve blik richting deze journalist te zeggen: interview afgelopen, nu ben ik aan de beurt.