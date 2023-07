“Abdeslam wist wat er ging gebeuren. Maar hij koos te zwijgen”: na jaren kennen beschuldigden terreurproces verdict van jury

Salah Abdeslam (33) is samen met vijf andere mannen door de assisenjury veroordeeld voor de terroristische moorden op de luchthaven van Zaventem en het metrostation van Maalbeek. Dat hij op dat moment al in de cel zat, spreekt hem volgens de jury niet vrij van alle verantwoordelijkheid. Opmerkelijk: het aantal doden wordt door de jury bijgesteld van 32 naar 35 doden. Drie mensen die jaren later stierven, zoals de Vlaamse Shanti De Corte, zijn volgens de volksjury ook slachtoffer van hun terreur.