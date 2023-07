Vrouw krijgt bizar ‘cadeau’ opgestuurd nadat ze wordt opgelicht door website: “Waarom zouden ze mij dit geven?”

Camille Warfield wilde onlangs een jas kopen bij de Australische winkel DECJUBA, maar ontdekte dat haar pasmaat niet meer beschikbaar was. Dus trok ze naar de online winkel, waar het kledingstuk nog wel te koop stond - mét korting. Ze wist echter niet dat ze op een link had geklikt die haar naar een identieke site bracht, die werd gerund door oplichters. Ze kocht de jas en een bijpassend trainingspak voor 74 euro, maar ontdekte door de bevestigingsmail dat ze werd belazerd. “Ik ben niet iemand die snel wordt opgelicht…”, vertelt ze op TikTok. “Nu sta ik dus voor aap.”

Warfield nam contact op met haar bank om de transactie te stoppen, maar helaas, het geld was al van haar rekening geplukt. Om te voorkomen dat de boosdoeners nog meer geld zouden stelen, liet ze haar bankkaart annuleren. Camille leerde haar lesje en dacht dat het verhaal daar ten einde kwam. Maar enkele weken later ontving ze een melding van de officiële app Australia Post, waarin stond dat er een pakje onderweg was. En toen ze dat opendeed, was haar verbazing groot. “Waarom zouden mij dit geven?” klinkt het.

