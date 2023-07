STVV haalt nog een Japanner naar Stayen: akkoord met 21-jarige jeugdinternational

STVV heeft een akkoord bereikt over de overgang van de defensieve middenvelder Joru (of Joel) Chima Fujita. De 21-jarige Japanner, die overkomt van Yokohama Marinos, moet op Stayen het vertrek van Konaté en Boya opvangen.

De 1m73 grote rechtsvoetige Fujita heeft een totaal andere stijl dan Konaté en Boya, maar het is intussen geweten dat Fink een voorkeur heeft voor technisch sterke spelers op het Truiense middenveld. De Duitse coach wil niet langer ‘brekers’ op het middenveld. Met de transfer van Chima Fujita kan het volledige centrale middenveld van de Truienaars binnenkort Japan kleuren. De nieuwe aanwinst zou dan als ‘nummer zes’ kunnen fungeren, met centrale middenvelder Yamamoto naast hem en Ito als nummer tien.

Chima Fujita scoorde dit seizoen twee keer in 17 wedstrijden voor de Yokohama Marinos in de Japanse J-League. De defensieve middenvelder speelt ook voor de Japanse U22 en hoopt daarmee aan te treden op de Olympische Spelen in Parijs.