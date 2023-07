Jasper Philipsen spurt naar de bloemen in Dovy Natourcriterium in Roeselare

Ritwinnaars Jordi Meeus en Michal Kwiatkowski mochten mee op het podium. Tiesj Benoot was vierde voor uittredend winnaar Yves Lampaert. Jens Debusschere regelde op korte afstand de spurt voor de zesde prijs. De Waregemnaar hing zijn fiets aan de haak. Jasper De Buyst, Oliver Naesen, Stan Dewulf en Guillaume Van Keirsbulck vervolledigden de top tien.

Tafi beste oud-renner

Bij de oud-renners ging de zege naar de Italiaan Andrea Tafi. Johan Museeuw werd tweede voor Peter Van Petegem. Bondscoach Sven Vanthourenhout klopte op drie tellen Kim Borry in het spurtje voor de vierde plaats. Zico Waeytens, intussen bokser, werd zesde voor Gorik Gardeyn, Peter De Clercq, Christ Sabbe en Stan Tourné.

Jasper Verbrugge beste Belgische nieuweling

Jasper Verbrugge was met zijn derde plaats de beste Belg in de afwachtingswedstrijd voor nieuwelingen. De Lichterveldenaar van Cycling Team Luc Wallays-Jonge Renners Roeselare is zondag een van de favorieten op het Belgisch kampioenschap in Hoogstraten.

