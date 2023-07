Ook voor AA Gent wordt het David tegen Goliath: drie weetjes over MSK Zilina, de Europese tegenstander van de Buffalo’s

Donderdag neemt KAA Gent het in de voorrondes van de Conference League op tegen MŠK Žilina. Dat u niet eens weet in welk land Zilina ligt? Geen schande. Slowakije is het antwoord. X andere dingen die u over de club moet weten, leest u hieronder.

1. David tegen Goliath in alle opzichten

Met een gemiddelde leeftijd van 20,9 jaar is Žilina de jongste ploeg actief in Europa. Met zijn 25 jaar is centrale verdediger Jan Minarik de nestor van de ploeg. Daarmee is hij even oud als de gemiddelde leeftijd van de Gentse selectie overigens.

Ook tussen de waardes van de spelers zit een groot verschil. Met een geschatte marktwaarde van 81 miljoen is de Gentse ploeg maar liefst tien keer meer waard dan de Slowaken. Bovendien zijn de sterktes van beide competities niet te vergelijken met elkaar. De Slowaakse Nike League staat op de 28ste plaats in de Europese ranglijst, onze Jupiler Pro League op de achtste. Zowel Gent als Žilina eindigden overigens vijfde in hun nationale competitie. Dat de Slowaken een hapklare brok moeten vormen voor de troepen van Hein is zonneklaar. Als u toch nog een zetje nodig heeft om helemaal overtuigd te worden: op de Europese clubcoëfficientenlijst bezet Gent een 42ste plaats, Žilina vinden we pas terug op plaats 229.

2. Flankspeler die in de voetsporen van Kiwior en Skriniar kan treden

Het Slowaakse gevaar bevindt zich bij de flankaanvallers van de 3-4-3-opstelling die de coach hanteert. Daar maken David Duris en Adrian Kapralik het mooie weer. Die eerste deed de netten trillen tegen Levadia Talinn, de tegenstander in de vorige ronde. Kapralik, met een marktwaarde van 1,2 miljoen de duurste speler van Zilina, lijkt op weg naar het buitenland. “Ik geloof dat ‘Kapo’ ergens heen gaat. Wij gaan er geld aan verdienen en hij ook”, aldus coach Jaroslav Hynek aan het einde van vorig seizoen. De voorbije twee (oefen)wedstrijden werd hij alvast uit de selectie gelaten. Afwachten of hij tegen Gent wel in de ploeg staat. Kapralik zou niet de eerste Zilina-speler zijn die de stap naar een Europese (sub)topper zet. Milan Skriniar (PSG), Jakub Kiwior (Arsenal) of Martin Dubravka (Newcastle United) gingen hem al voor.

Adrian Kapralik (l.). — © Getty Images

3. Minder succesvol in Europa dan AA Gent

MŠK Žilina en KAA Gent hebben eenzelfde aantal Champions League-deelnames achter hun naam hebben staan. Eén, om precies te zijn. De Slowaakse club haalde in 2010 - overigens de laatste keer dat ze zich kwalificeerden voor een Europese beker - de groepsfase van de Champions League. Daarvoor moest het wel het nodige stuntwerk verrichten. Zilina overleefde liefst drie voorrondes.

De zevenvoudige Slowaakse kampioen schakelde achtereenvolgens het Maltese Birikara, de Bulgaren van Litex Lovetsj en Sparta Praag uit. Het hoeft niet te verbazen dat Zilina - in tegenstelling tot Gent dat bij zijn deelname tot in de 1/16de finales geraakte - met nul punten en een doelpuntensaldo van -16 uitgeschakeld werd. Willen ze straks voor het eerst in een Europese poulefase geraken, zullen ze toch eerst voorbij de Buffalo’s moeten.