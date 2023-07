Hasselt

Sectororganisatie Mode Unie lanceert met ‘Helden, die melden’ een campagne om winkeldiefstallen tegen te gaan. “Elk jaar merken wij tijdens de solden in de zomervakantie een toename. We willen klanten aansporen om op een discrete manier verdachte handelingen in de winkel te melden aan de shopmedewerkers.”