Nederlands acteur Thijs Römer gaf jonge meisjes ‘vingertips’ en vroeg naaktfoto’s

De Nederlandse acteur Thijs Römer (44) riskeert 240 uur werkstraf en een voorwaardelijke celstraf nadat hij over de schreef ging bij minderjarigen. Hij stuurde drie 14- tot 16-jarigen dick pics en vroeg naaktfoto’s in ruil voor een handtekening of een rolletje in een film. Ook gaf hij minderjarige meisjes tips over masturberen. “Ik was een megafan, Thijs”, getuigt een slachtoffer in tranen.

Thijs Römer, een gevierd acteur die onder meer te zien was in Alles is familie, Moordvrouw en Grijpstra & De Gier, gaf eerder al toe dat hij met een meisje over de schreef was gegaan, maar dat hij niet besefte strafbare feiten te hebben gepleegd. Ook al wist hij dat ze minderjarig was.

Dat meisje dat was Nena (20), die amper 14 jaar was op het moment van de feiten. Zij richtte zich dinsdag in de rechtbank rechtstreeks tot Römer en kreeg nadien zelfs lof van de voorzitter voor haar moedige getuigenis. “Ik was een megafan, Thijs. Ik was verliefd op jou en je was tegelijk een vaderfiguur voor mij”, zei de jonge vrouw, die toen een moeilijke periode in haar leven doormaakte. “Als ik geen foto’s stuurde, blokkeerde je mij op sociale media en sloeg ik in paniek, zodat ik toch weer toegaf”, las ze in tranen een brief voor. De vrouw hoopte met haar getuigenis andere meisjes, net als zij superfans van een acteur of zanger, te behoeden voor wat ze zelf heeft meegemaakt.

Diverse chatgroepen

Thijs Römer is de kleinzoon van Pieter Römer die bij ons bekend is van de Nederlandse politiereeks Baantjer. Hij was erg populair bij de Nederlandse vrouwen. En meisjes. Nu wordt nergens meer gevraagd. Ook zijn vrouw heeft hem intussen verlaten.

Hij zat in diverse chatgroepen van jonge fans die smoorverliefd op hem waren. Hij genoot van de aandacht. In het begin was het allemaal vrij onschuldig: hij deelde foto’s en had persoonlijke gesprekken met sommigen. Met een aantal meisjes, minstens drie tussen 14 en 16 jaar oud, ging hij steeds verder. Hij stuurde hen wel eens een dick pic, gaf hij toe. Ook begon hij steeds meer intieme gesprekken te voeren en gaf hij ‘vingertips’.

LEES OOK. Nederlandse acteur Thijs Römer wordt vervolgd voor online zedenfeiten met minderjarigen

Zelf moesten de meisjes naaktfoto’s sturen in ruil voor een handtekening. Een van de slachtoffers zei dat ze Römer ooit een foto in lingerie stuurde, maar daar nam hij volgens haar geen genoegen mee. “Het moest een echte naaktfoto zijn”, vertelde ze.

Römer, die in de rechtbank vergezeld was door zijn ouders, kreeg uiteindelijk altijd zijn zin. Toch betwistte zijn advocate dat wat hij deed strafbaar was. Eerder “fout en onfatsoenlijk”.

De feiten speelden zich af tussen november 2015 en november 2017 maar kwamen pas aan het licht toen Nena hem vorig jaar via Twitter beschuldigde van seksueel grensoverschrijdend gedrag toen zij 14 was. Dat gebeurde in de rand van die andere grote Nederlandse zedenzaak rond het programma The voice of Holland, waarvoor Ali B. en Jeroen Rietbergen zich voor de rechter zullen moeten verantwoorden. Ook Marco Borsato werd toen genoemd, omdat hij losse handjes zou gehad hebben, maar de klacht tegen hem werd geseponeerd.

Na de klacht van Nena meldden zich dus ook twee andere jonge vrouwen die minderjarig waren ten tijde van de feiten. Een van hen zou hij een figurantenrol in Moordvrouw beloofd hebben in ruil voor naaktfoto’s. Ze stuurde de gevraagde foto’s, maar een rol kreeg ze nooit.

Römer ontkende aanvankelijk alles en Nena werd op sociale media zwaar aangepakt door fans van de Nederlandse acteur. Nog altijd.

(Lees verder onder de tweet)

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

“Ik was 14, Thijs!”, zei ze in de rechtbank .“Mijn seksualiteit is door jou gevormd. Ik dacht dat het normaal was om foto’s en video’s te sturen. Maar dat is het niet. Na ons contact heb ik jarenlang onder toezicht gewoond, ik heb nare seksuele ervaringen gehad. Dat is niet jouw schuld, maar het is wel bij jou begonnen.”

De tweede vrouw in de rechtbank deed haar verklaring achter gesloten deuren.

Het derde slachtoffer, niet aanwezig in de rechtbank, liet haar verklaring voorlezen door haar advocaat. “Terwijl ik verliefd was, had jij alleen lustgevoelens. Je liet me achter alsof het niets was. Thijs, ik was 15. Ik was kwetsbaar, onzeker, en dat heb jij misbruikt.”

Huwelijkscrisis

Volgens Römer ging het niet goed met hem ten tijde van de chatgesprekken. Hij verkeerde in een huwelijkscrisis en voelde zich “leeg en eenzaam”. Römer ontkende dat er in het contact sprake is geweest van dwang. Ook zegt hij dat er geen seksueel getinte foto’s, filmpjes of spraakberichten zijn gemaakt of uitgewisseld. “Ik had absoluut niet het gevoel dat ik iets strafbaars deed”, klonk het.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In een lang pleidooi zei de advocaat van Römer : “Ja, hij heeft fouten gemaakt, maar dat betekent niet dat alles wat door de vrouwen wordt gezegd ook echt is gebeurd.” Ze wees er ook op dat zijn carrière verwoest is.

Het Openbaar Ministerie eist een werkstraf van 240 uur en 90 dagen gevangenisstraf, waarvan 89 dagen voorwaardelijk met een proeftijd van 1 jaar. Die ene dag effectief zal hij sowieso niet moeten uitzitten. Over twee weken kent Römer zijn straf.