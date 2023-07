De Limburgse dierenasielen zoeken dringend pleeggezinnen voor honden en katten. Ze krijgen steeds meer dieren binnen, waardoor pleeggezinnen nu compleet onmisbaar zijn. In een pleeggezin leren honden en katten in gezinsverband. Daardoor komen ze sneller in aanmerking voor adoptie. Volgens vzw Dierenvrienden, het dierenasiel in Sint-Truiden, is de interesse om pleeggezin te worden sterk gedaald sinds de coronacrisis.