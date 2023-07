‘Bad Boy’ van het tennis Nick Kyrgios tatoeëert rug vol met… pokémons

Nick Kyrgios, de ‘bad boy’ van het tennis, valt nog maar eens op met zijn gedrag naast het tennisveld. De Australische tennisser, die onlangs bekendmaakte dat hij zich in 2019 liet opnemen in een psychiatrisch ziekenhuis toen hij zelfmoordneigingen had, toont op Instagram zijn nieuwe tattoo. En wat voor een: zijn volledige rug is vanaf nu bedekt met Pokémonfiguren.