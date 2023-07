Officiële balans van aanslagen stijgt naar 35 dodelijke slachtoffers: drie bijkomende slachtoffers erkend

De assisenjury van het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 heeft de daders veroordeeld voor moord in een terroristische context op drie bijkomende slachtoffers. De officiële balans loopt zo op van 32 tot 35 dodelijke slachtoffers.

De drie bijkomende dodelijke slachtoffers overleden enige tijd na de aanslagen, maar met de herkwalificatie erkent de jury dat er een causale link was tussen hun dood en de terreurfeiten. De jury veroordeelde de daders zo ook tot moordpoging op 691 slachtoffers, in plaats van op 694.

Een van de drie slachtoffers is Shanti De Corte, de jonge vrouw die euthanasie kreeg wegens psychisch lijden. De vrouw had van jongs af een kwetsbare persoonlijkheid, maar liep in de luchthaven een trauma op dat ze niet meer te boven kwam, zei advocate Sanne De Clerck op het proces. Ze was 23 jaar toen ze op 7 mei 2022 euthanasie kreeg.

Er is ook M.F., een man die ook in de luchthaven was op het moment van de aanslagen, en daar hevige oorsuizingen en een zware posttraumatische stressstoornis aan overhield. Advocaat Nicolas Estienne zei op het proces dat ook hij al voor de aanslagen een kwetsbare persoonlijkheid had. Op 18 april 2021, op 53-jarige leeftijd, pleegde de man zelfdoding.

Een ander slachtoffer is X.L., die gewond raakte in de metro. Advocate Carine Doutrelepont zei dat hij door zijn verwondingen zijn kankerbehandeling moest stopzetten - tot zijn grote spijt en woede. Hij overleed op 28 oktober 2017 op 49-jarige leeftijd.

De jury moest zich ook uitspreken over een vierde slachtoffer, Y.D., maar ging niet in op een herkwalificatie voor hem. Van Y.D. was weinig geweten. De hoofdonderzoekers van de politie getuigden tijdens het proces dat de man worstelde met mentale problemen en eveneens leed aan ernstige posttraumatische stress.

