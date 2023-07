Meer dan 500 kilo cocaïne ontdekt op vertrekkend schip in Rotterdam

Op een schip dat op het punt stond te vertrekken vanuit de Rotterdamse haven is dinsdag 525 kilo cocaïne ontdekt in een lege container. De lading heeft een waarde van 40 miljoen euro, meldt het Nederlandse Openbaar Ministerie.

De lading werd onderschept na een tip die in nacht van maandag op dinsdag was binnengekomen bij de Rotterdamse politie. De container is daarop van het schip gehaald en gecontroleerd. Bij die controle werden 27 zakken met 525 pakketten aangetroffen. De drugs zijn vernietigd.