Genk/Bilzen/Tongeren

De Genkse politierechtbank en het vredegerecht zitten zonder elektriciteit. Een lek in het dak in combinatie met de fikse regenbuien van afgelopen weekend hebben de stroomcabine in het al krakkemikkige gebouw op de Dieplaan onder water gezet. De diensten verhuizen tijdelijk naar Tongeren en Bilzen.