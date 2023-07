Abdeslam en Abrini schuldig aan terroristische moord: bekijk hier welke beschuldigde waarvoor veroordeeld is

Het voorlezen van het arrest begon dinsdag met meer dan vijf uur vertraging. Toen assisenvoorzitter Laurence Massart er dan toch aan begon, verliep dat voorlezen zo snel en chaotisch dat er grote onduidelijkheid en verwarring was in het gerechtsgebouw. Pas daarna werd echt duidelijk wie aan wat schuldig bevonden is.

Salah Abdeslam (33)

Terroristische moord: schuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: schuldig

Mohamed Abrini (38)

Terroristische moord: schuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: schuldig

Oussama Atar (zou nu 39 zijn)

Terroristische moord: schuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: schuldig

Osama Krayem (30)

Terroristische moord: schuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: schuldig

Sofien Ayari (29)

Terroristische moord: onschuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: schuldig

Ali El Haddad Asufi (38)

Terroristische moord: schuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: schuldig

Bilal El Makhoukhi (34)

Terroristische moord: schuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: schuldig

Hervé Muhirwa Bayingana (38)

Terroristische moord: onschuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: schuldig

Smail Farisi (38)

Terroristische moord: onschuldig

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: onschuldig

Ibrahim Farisi (34)

Terroristische moord: niet beschuldigd

Deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie: onschuldig

Op terroristische moord staat levenslang. Op deelname aan de activiteiten van een terroristische organisatie, als lid, staat maximaal tien jaar cel. Voor Oussama Atar, die bij verstek terechtstaat, is dat als leider, waar een hogere straf aan verbonden is. De beraadslaging over de strafmaat vindt plaats in september.