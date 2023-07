Water van Middellandse Zee bereikt recordtemperatuur

“Een nieuw record voor de periode 1982-2023 is gebroken voor de dagelijkse mediane zeeoppervlaktetemperatuur in de Middellandse Zee, met 28,71 graden Celsius”, stellen onderzoekers van het Instituut voor Mariene Wetenschappen (ICM) in Barcelona, die satellietgegevens van de Europese klimaatdienst Copernicus analyseerden. Het vorige record dateert van 23 augustus 2003, toen het water van 28,25 graden Celsius was.

Deze gegevens moeten nog worden bevestigd door Copernicus, maar “we zijn ervan overtuigd dat de mediaan niet erg vertekend zal zijn en dat de temperatuurindicatie tot achter de komma correct is”, stellen onderzoekers Justino Martinez en Emilio Garcia.

De wetenschappers werken met de mediane temperatuur en niet de gemiddelde, omdat die minder verstoord wordt door “atypische waarden”, zoals extreme temperatuurmetingen in geïsoleerde delen van de Middellandse Zee. Plaatselijk werden tussen Sicilië en Napels temperaturen van meer dan 30 graden gemeten in het water, wat 4 graden hoger is dan normaal.

Bedreiging voor mariene ecosystemen

De hoge temperaturen zijn een bedreiging voor mariene ecosystemen. Tijdens de hittegolven van 2015-2019 in het Middellandse Zeegebied kwamen ongeveer vijftig soorten, zoals koralen, zee-egels, en weekdieren, massaal om. Het gebied is dan ook al lange tijd geclassificeerd als een hotspot voor klimaatverandering door de Intergouvernementele Werkgroep inzake Klimaatverandering (IPCC) en de Verenigde Naties.

“Sinds de jaren 1980 is er een drastische verandering opgetreden in de mariene ecosystemen van de Middellandse Zee, met zowel een afname van de biodiversiteit als de komst van invasieve soorten”, aldus IPCC.

In een scenario van een opwarming van de aarde met meer dan 1,5 graden sinds het pre-industriële tijdperk, zou meer dan 20 procent van de vis en ongewervelde dieren in het oostelijke deel van de Middellandse Zee tegen 2060 plaatselijk kunnen verdwijnen en zouden de visinkomsten tegen 2050 met 30 procent kunnen dalen, waarschuwen de experts. De gemiddelde temperatuur op aarde ligt nu al rond +1,2 graden.