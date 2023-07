De schattigste ploegleider ooit: 4-jarig zoontje van Luke Rowe geeft zijn papa aanwijzingen tijdens tijdrit in Ronde van Wallonië

We willen waarschuwen voor mogelijk ondraaglijk vertederende beelden vanuit de Ronde van Wallonië. Ollie, het vierjarige zoontje van de Britse renner Luke Rowe van INEOS Grenadiers, schreeuwde vanuit de volgwagen via de radio aanwijzingen naar zijn papa tijdens de tijdrit vandaag in Bergen. “Opgepast papa, een rotonde!” En: “Sneller papa, sneller!”