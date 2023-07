Van Eden Hazard tot een opbeurende burger in de MacDonald’s: maak kennis met het circus RWDM

Dames en Heren, RWDM. De nieuwe club in 1A zal voor spektakel zorgen dit seizoen: is het niet op het veld, dan wel ernaast. De showman met dienst is John Textor (57). De rijke Amerikaan maakte ooit special effects voor Hollywoodfilms als Transformers en nu heeft hij a special effect op zijn voetbalclub(s). Een trainerswissel Vincent Euvrard- Claudio Caçapa vijf dagen voor de competitiestart, voorzitter Thierry Dailly die eerder buitenvloog… Straffe kost. Wij dompelden ons onder in Circus RWDM.