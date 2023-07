Opnieuw beschuldiging over seksueel misbruik van Rammstein-frontman Till Lindemann

Bij de Oostenrijkse openbare omroep ORF verklaart een vrouw anoniem door Till Lindemann gewelddadig en seksueel misbruikt te zijn. De vermeende feiten zouden zich afgespeeld hebben tijdens de Europese stadiontournee in 2019. De beschuldigingen duiken op de avond voor twee Rammstein-concerten in Wenen.

Ze beschrijft over hoe ze na een afterparty met andere dames naar de hotelkamer van de zanger werd geleid. Uitgekozen op basis van een eerder gemaakt foto, verklaart ze. Daar wachtte hij hen op in een handdoek. Hij had haar al eerder aangegeven seks met haar te willen. Zij liet in een bericht aan Alena M. –de gecontesteerde castingdirecteur die bij eerdere beschuldigingen van seksueel wangedrag opdook, en intussen ontslagen is door de band – dat ze onder geen beding seks met hem wilde, maar kreeg naar eigen zeggen nooit antwoord. “Ik kan voor alleen voor mezelf zeggen dat ik op dat moment wist dat dit iets zou worden, wat ik niet wilde”, zegt ze over het moment dat ze in de kamer aankwam. “Ik voelde me erg ongemakkelijk. Opeens stond hij voor me: Kom, ik wil seks met je.” Ze heeft geweigerd. Hij zou geantwoord hebben met: “Maar je bent nu hier.”

De concerten in Berlijn vorige week leidden tot protestacties voor het stadion. — © EPA-EFE

Volgens de vrouw heeft ze daarop meermaals geweigerd, maar zou hij haar met haar gezicht in bed geduwd hebben, haar rok omhoog geschoven hebben, en haar zo hard geslagen hebben dat zijn handafdruk te zien was op haar zitvlak. “Ik weet niet hoe lang het duurde. Het kunnen dertig seconden zijn geweest, of twee minuten”, vertelt ze. “Toen stond ik op en ik was heel duizelig van de slagen.” Van de vermeende mishandeling zouden er foto’s zijn, die volgens een door ORF ingeschakelde expert digitaal forensisch onderzoek “zeer waarschijnlijk ongewijzigde originele opnames” zijn.

“Controle”

Ze heeft van de vermeende feiten geen melding gemaakt, omdat ze naar eigen zeggen niet als groupie in het openbaar wilde verschijnen en ze onderdrukte lange tijd wat ze had meegemaakt. “Ik was er honderd procent zeker van dat als ik iets zou zeggen, ik nooit hulp zou krijgen. Als je zegt dat je in de hotelkamer was met Till Lindemann, en hij sloeg je tegen je wil, zo hard dat je zijn handafdrukken als blauwe plekken op je billen hebt, wat zeggen de mensen dan? Ja, je hebt er zelf voor gekozen. Ben je daar naar boven gegaan, waarom deed je dat? Het is duidelijk, dat is Till Lindemann. Hij is een rockster.” ORF stelt haar de vraag waarom ze toch naar de kamer ging. “Omdat ik dacht dat ik de situatie onder controle had. Dat betekent dat als ik ‘Nee, ik wil geen seks met je hebben’ zeg, dat dat niet gebeurt.”

De advocaten van Lindemann geven geen specifiek commentaar op de nieuwe beschuldiging, maar noemen ze onjuist. Ook eerdere meldingen van een tiental deels anonieme vrouwen in de media wezen ze af als “fundamenteel onwaar”. In Berlijn loopt intussen een gerechterlijk onderzoek sinds juni. Rammstein staat volgende week drie keer in een uitverkocht Koning Boudewijnstadion, voor hun laatste concerten in deze woelige Europese tournee.