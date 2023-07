Op schattenzoektocht in Heerse bieb

Tot het einde van de zomer kunnen kinderen van 4 tot 12 jaar in de bibliotheek in Heers terecht voor een schattenzoektocht — © frmi

Tot het einde van de zomervakantie kunnen kinderen van 4 tot en met 12 jaar in de Roppebibliotheek in Heers opnieuw terecht voor een schattenzoektocht: Schatten van vlieg, voel jij wat ik voel?

“Zoals gewoonlijk mogen kinderen in de bibliotheek van alles vastpakken en inkijken, maar deze zomer moeten ze extra alert zijn op wat ze voelen”, vertelt bibliothecaris Heidi Loozen. Met ‘Schatten van vlieg’ kunnen Heerse kinderen dan ook deelnemen aan twee zoektochten, eentje voor de leeftijd van 4 tot en met 8 jaar en een tweede voor de leeftijd van 9 tot 12 jaar. “De kinderen gaan op zoek naar codes die verspreid zijn in de bieb en lossen de opdrachten op. De antwoorden geven ze in op een tablet. Zo kunnen ze een schatkaart in elkaar puzzelen en een mysterieuze schatkist vinden. Wie de schat vindt, verdient een leuke beloning.”

Deze gratis schattenzoektocht duurt één uur en loopt nog tot en met woensdag 30 augustus tijdens de zomeropeningsuren van de bieb. Meer info: bibliotheek@heers.be of 011/48.43.05. (frmi)