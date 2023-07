Oud-premier Ehud Olmert waarschuwt voor burgeroorlog in Israël

De omstreden wet die de macht van het Hooggerechtshof inperkt, leidt al maanden tot een golf van protesten en stakingen in Israël. Die situatie kan een burgeroorlog uitlokken, meent Olmert, “met massale burgerlijke ongehoorzaamheid tegen de regering die door een groot deel van de bevolking als onwettig wordt beschouwd”.

“De regering heeft besloten de grondslagen van de Israëlische democratie te bedreigen”, zei Olmert nog, die het land van 2006 tot 2009 leidde, in een interview met Channel 4. “En dat kunnen we niet accepteren of tolereren. Het is een ongekende crisis die de stabiliteit van de staat bedreigt.”

De vakbonden kondigen dinsdag verder aan dat zal worden besproken of er een algemene staking wordt aangekondigd. Minister van Volksgezondheid Moshe Arbel moest ondertussen afrekenen met een staking in ziekenhuizen. In sommige delen van het land behandelden ziekenhuizen alleen spoedgevallen. De arbeidsrechtbank beval echter het einde aan die staking.

LEES OOK. Ondanks hevige protesten: Israëlisch parlement keurt omstreden wet goed die Hooggerechtshof aan banden legt