Christian Kabasele ruilt na zeven jaar Watford voor Udinese: “Mijn twee kinderen zijn opgegroeid als Watford-fans”

Tweevoudig Rode Duivel Christian Kabasele (32) ruilt het Engelse Watford voor het Italiaanse Udinese, twee clubs die in hetzelfde netwerk zitten. De centrale verdediger maakte in 2016 de overstap van Genk naar Watford, maar kwam in de tweede seizoenshelft nog nauwelijks in actie in de Championship.

Na zeven jaar Vicarage Road, goed voor 166 wedstrijden en 7 goals, snuift Kabasele nieuwe lucht op.

“De tijd is gekomen om dit hoofdstuk van mijn leven af te sluiten. Na zeven mooie jaren hier voor mij en mijn familie, is het tijd om afscheid te nemen”, klonk het in een afscheidsbericht op de clubwebsite.

“Samen hebben we veel herinneringen gemaakt. Er schieten me veel dingen te binnen - de FA Cup-finale (in 2019, red.) was natuurlijk enorm. Er waren ook moeilijke momenten, maar ik voelde de hele tijd alleen maar liefde.

“Ik kwam hier als een jonge verdediger en nu vertrek ik als een man met twee kinderen die zijn opgegroeid als Watford-fans.”