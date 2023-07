Hasselt

De avonturen van Jack Sparrow in Pirates of the Caribbean deden niet enkel het goud in zijn schatkist, maar ook de box office rinkelen. Toch waren zeker niet alle verfilmingen van pretparkattracties een succes. Maar Disney geeft niet op. Met de brave huiverkomedie Haunted Mansion krijgt het spookhuis uit Disneyland vanaf deze week een tweede film.