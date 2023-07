Bashir Abdi loopt in Chicago tegen Kelvin Kiptum, die bijna het wereldrecord brak

Bashir Abdi weet wie op 8 oktober in de marathon van Chicago de te kloppen man is . De organisatie heeft de deelname van de Keniaan Kelvin Kiptum bevestigd. In april liep de 23-jarige Kiptum in Londen de op een na snelste marathon in de geschiedenis. Met 2u01’25” strandde hij op slechts zestien seconden van het wereldrecord, dat zijn landgenoot Eliud Kipchoge vorig jaar in Berlijn op de tabellen zette.

Eind vorig jaar maakte Kitum een opmerkelijk debuut op de 42,195 kilometer. Hij won toen de marathon van Valencia in 2u01’53”, op dat moment de vierde tijd in de geschiedenis. In Chicago krijgt hij onder meer de concurrentie zijn landgenoot Benson Kipruto. Die verdedigt er zijn titel. Ook Bashir Abdi, bronzenmedaillewinnaar op de Spelen in Tokio en vorig jaar op het WK in Eugene, komt er aan de start. De Belg is met 2u03’36” (24 oktober 2021 in Rotterdam) Europees recordhouder. Aan het WK in Boedapest neemt Abdi deze zomer niet deel.

Bij de vrouwen zijn de Keniaanse titelverdedigster Ruth Chepngetich en de Nederlandse Sifan Hassan de grootste namen in het deelnemersveld.