Vrienden organiseren verrassingsfeestje voor jarige vriendin, maar vergeten één belangrijk detail

Een Filipijns meisje is enkele weken geleden verrast door haar vrienden met een verjaardagsfeestje. Toen ze binnenkwam in haar appartement begon iedereen ‘happy birthday’ te zingen. Al was er één probleempje: het meisje was niet eens jarig. “Jullie zijn enkele weken te vroeg!”, zei ze nadat ze haar paspoort had uitgehaald om het te bewijzen.