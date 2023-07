Designer uit Hamont-Achel helpt buren interieurs onder handen nemen op Play4

“Elk interieur verdient wat kleur.” Dat is het mantra van allround designer, deco en fashion stylist én docent Harald Ligtvoet uit Hamont-Achel. Wie hem in Tussen 4 Buren over de vloer krijgt, mag zich aan heel wat gewaagde kleurcombinaties verwachten. En Harald komt nooit alleen. Zijn partner in het leven en werk is Wim Soete. Wim is opvoeder van beroep, maar ook actief betrokken bij het plannen van modeshows en bedenken van thema’s, decors en kostuums voor feesten. Wit is geen optie voor het duo met baarden, en dan gaat het niet alleen over muren. Ze trekken hun kleurrijke stijl door in de kleren die ze maken, de outfits die ze dragen én de kamers die ze een grondige make-over geven. Naast Harald en Wim zullen ook Nederlander Daan Alferink, Anneke Crauwels (Extreme Makeover Vlaanderen), Antwerpenaar Klaas Van Tilburgh en beeldend kunstenaar Katrien Verlinden een creatieve saus over de interieurs gieten. (nco)

‘Tussen 4 Buren’, binnenkort op Play4