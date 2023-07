Lotte Kopecky is blij dat ze Lorena Wiebes naar de zege kon loodsen: “Altijd dezelfde die wint, dat kan voor wrijving zorgen”

Het was uitgerekend Lotte Kopecky die landgenote Julie Van De Velde in Montignac-Lascaux van een stuntzege hield en de Nederlandse spurtbom Lorena Wiebes naar de zege loodste in de Tour de France Femmes. Een zege die de goede sfeer erin houdt bij de sterrenformatie SD Worx, want de voorbije dagen sloeg de klok vooral Lotte Kopecky. “Deze zege is goed voor de sfeer, want als altijd dezelfde wint, gaat dat toch ergens een beetje voor wrijving zorgen”, besefte de geletruidraagster.

Lotte Kopecky zocht aan de finish in Montignac-Lascaux Julie Van De Velde op, die ei zo na een stuntzege pakte met een lange solo. Het was uitgerekend onze landgenote die Van De Velde van de zege hield in een beklijvende slotkilometer waarin het één tegen allen was.

“Het was met pijn in het hart dat ik die sprint moest lanceren, maar ik rijd hier voor mijn ploeg SD Worx en Julie voor Fenix-Deceuninck. Dan telt onze nationaliteit niet. Ik ben blij dat ze er de bolletjestrui en de prijs voor de strijdlust aan overhoudt. Ik denk dat ze daar ook heel tevreden mee zal zijn.

SD Worx hield zich afzijdig in de jacht op Van De Velde, die zo’n 60 kilometer alleen reed en op 300 meter van de finish werd gegrepen. Pas helemaal op het einde roerden de dames van SD Worx zich. “Het was alle hens aan dek”, besefte ook Kopecky voor de microfoon van Sporza. “Op het einde hebben we twee, drie rensters moeten bijzetten om DSM te helpen. We hadden vanmorgen niet het plan om ons als ploeg weg te cijferen om het tot een sprint te laten komen, maar gelukkig is het goed gekomen. DSM reed best hard en de wind stond niet gunstig, dus ik verbaasde me er een beetje over dat het zo lang duurde eer DSM het gat kon dichten. Julie was enorm sterk.”

Niets dan lachende gezichten bij SD Worx, dat na de zege van Kopecky in de openingsrit nu ook scoorde met Lorena Wiebes.

“De sfeer in de ploeg is absoluut goed. Overwinningen helpen enorm. Als het altijd dezelfde is die wint, terwijl ook andere dames in de ploeg kunnen winnen, dan gaat dat toch ergens een beetje voor wrijving zorgen. Doordat we het nu goed kunnen verdelen, komt die wrijving er niet. Het is een luxe om het op die manier te kunnen verdelen.”

Dan toch voor het groen?

Lotte Kopecky moeide zich met de tussenspurt en pakte ook aan de streep nog punten met haar derde plaats. Onze landgenote fietst in het geel, maar staat ook aan de leiding in het klassement voor het groen met 125 punten, 25 meer dan ploeggenote Wiebes. Is die groene trui dan toch een doel?

“Het was gewoon zonde om die punten te laten liggen bij de tussensprint. Toen ik op het einde de lead out deed, duurde het lang voor er iemand over kwam en toen Lorena erover kwam, had ik nog wat over. Dan heb ik maar verder gesprint. Die groene trui is geen hoofddoel, maar ik sluit het ook niet uit. Het is iets wat we de komende dagen moeten bekijken.”

De vierde etappe van de Tour de France Femmes van Cahors naar Rodez telt 2.477 hoogtemeters. Hoopt Kopecky haar gele trui te kunnen behouden? “Het wordt een zeer zware dag, maar ik voel me goed. Ik geniet van het geel en bekijk het dag voor dag.”