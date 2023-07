Filippo Ganna viert verjaardag met winst in tijdrit én de leiderstrui erbovenop in Ronde van Wallonië

De Italiaan Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) heeft dinsdag zijn 27e verjaardag gevierd met tijdritwinst in de Ronde van Wallonië (cat. 2.Pro). De tweevoudige wereldkampioen tegen de klok, was in Bergen in een tijdrit van 32,7 kilometer acht seconden sneller dan de Welshman Joshua Tarling. Met ook nog de Engelsman Connor Swift, derde op een halve minuut, palmde INEOS Grenadiers de volledige top drie in. Brent Van Moer was met een vierde plaats op 36 seconden beste Belg.

De zege in de vierde etappe leverde de werelduurrecordhouder ook de oranje leidertrui op. Ganna lost Timo Kielich af en heeft in de stand nu achttien seconden voor op Tarling en veertig op Swift. Van Moer is ook in de stand vierde, op 0:43, net voor Xandro Meurisse, vijfde op 1:34.

Voor Ganna, zaterdag al winnaar van de openingsrit in Wallonië, is het de vierde zege van het seizoen. In maart won hij de openingstijdrit in de Tirreno-Adriatico (WT) en vorige maand kroonde hij zich tot Italiaans kampioen in het tijdrijden. De kans is groot dat hij woensdag als eindwinnaar zijn vijfde seizoenszege pakt.

De 44e Ronde van Wallonië eindigt woensdag met een 215 kilometer lange koninginnenrit. Tussen Banneux en Aubel vormen de Côte de Filot (3,6 km, 5%), de Côte de Chambralles (1,5 km, 9%), de Côte de Fraiture (2 km, 7,2%), de Côte de Cortil (3 km, 6,2%), de Côte de la Roche aux Faucons (4,6 km, 4%) en de Côte de Trois Frontières (2,2 km, 4,8%) de voornaamste hindernissen.